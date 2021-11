Football Manager 2022 Mobile est enfin disponible sur iOS (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad). Les entraineurs en herbe pourront se la jouer José Mourinho, Alex Ferguson ou Ted Lasso avec plus de 60 équipes en provenance de 25 championnats. Les nouveautés de cette édition sont nombreuses. Le recrutement a été amélioré (meilleures options de recherche et de repérage), les négociation de transfert ont largement été revues et corrigées (marché des transferts plus réaliste), des arcs narratifs ont été ajoutés pour pimenter les évènements entre chaque match, et l’interface se veut globalement un peu plus claire.

En bref, cette nouvelle mouture devrait ravir les amateurs du genre. On notera toutefois que Football Manager 2022 Touch, que l’on pressentait pourtant sur iPad, n’est finalement disponible que sur Nintendo Switch, ce qui est une petite déception dans la mesure où cette version propose une meilleure présentation des matchs (en 3D) et des options un peu plus fouillées encore. C’est d’autant plus dommage que l’iPad Pro (notamment M1) dispose largement de la puissance nécessaire pour le faire tourner.