C’est entendu : TSMC est l’unique fabricant des nouvelles puces Apple M1 Pro/Max. Le fondeur taiwanais n’est pourtant pas la seule société impliquée dans la production de ces puces. Il s’avère en effet que Samsung, ou plutôt sa division Samsung Electro-Mechanics, a fourni l’un des composants clefs des SoC M1 Pro et M1 Max, à savoir des composants FC-BGA (en mauvaise traduction : « tableau de grille à billes flip-chip« ). Comme nous l’explique fort à propos notre confrère PatentlyApple, les « flip Chip » sont utiles pour « les applications à haute fréquence, car la puce repose directement sur la carte de circuit imprimé et est assez petite. Il y a donc moins d’inductance et les vitesses de signal peuvent être plus élevées. Ils offrent également une meilleure résistance à l’humidité et une meilleure conductivité thermique. »

Samsung Electro-Mechanics produisait généralement des composants FC-BGA pour les PCs, et se serait donc récemment tourné vers les puces d’Apple. On note enfin que le Japonais Ibiden ainsi que le taiwanais Unimicron fournissent aussi des composants pour les processeurs M1.