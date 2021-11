The Shrink Next Door est basé sur une histoire vraie et dramatique, celle de la relation toxique entre Martin « Marty » Markowitz (Will Ferrell) et son thérapeute, le Dr. Isaac « Ike » Herschkopf (Paul Rudd). Malgré des séquences qui flirtent avec la comédie, The Shrink Next Door est donc sur le fond une série dramatique qui illustre à quel point les relations patient-thérapeute peuvent parfois devenir totalement dysfonctionnelles. Avec ses deux acteurs vedettes au casting, cette série tirée du podcast Wondery pourrait bien trouver so public sur Apple TV+, d’autant plus que le service d’Apple n’est pas engorgé par les nouveautés en cette fin d’année (après une rentrée assez folle il est vrai). Les trois premiers épisodes de The Shrink Next Door sont disponibles sur Apple TV+.

Outre cette sortie du jour, Apple TV+ accueille aujourd’hui la saison 2 de Snoopy in Space (12 épisodes disponibles) ainsi que les nouveaux épisodes des séries en cours, soit le 9ème et avant dernier épisode de Foundation, le 6ème épisode d’Invasion, le second épisode de Dr Brain, le 9ème épisode de The Morning Show saison 2, le 5ème épisode de Swagger, le 4ème épisode de Dickinson saison 3, et le 7ème épisode d’Acapulco. Bref, il y a vraiment de quoi faire…