Après Alibaba, c’est au tour de JD.com d’annoncer des records de ventes lors du Single Days (la fête des célibataires, désormais traditionnelle en Chine). La société d’e-commerce a vendu pour 54,6 milliards de dollars de marchandises lors de cette période d’intenses promos, soit une croissance de 28% par rapport à l’an dernier.

Comme on pouvait s’y attendre, les produits Apple n’ont pas été en reste dans cette fringale consumériste. Ainsi, JD.com annonce avoir écoulé pour 15,64 millions de dollars d’iPhone 13… deux secondes seulement après le lancement des promos sur ces appareils ! On ne connait pas la répartition des ventes en fonction des modèles d’iPhone 13 (4 modèles au catalogue), mais en prenant comme référence un prix moyen d’achat d’iPhone de 900 dollars, on parvient à un volume d’iPhone écoulés de plus de 15000 exemplaires (en deux secondes donc…).

On notera que le site d’e-commerce est un habitué des gros chiffres de ventes d’iPhone. Lors du lancement des précommandes de l’iPhone 13 en Chine, JD.com avait annoncé que 3 millions de ces modèles avaient été commandés sur son site.