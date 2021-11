Les utilisateurs avec macOS Catalina connaissent des difficultés pour ouvrir certaines applications. Le problème vient de la dernière mise à jour de sécurité en date d’Apple qui a vu le jour le 25 octobre dernier et qui a pour référence 2021-007.

Un bug gênant avec macOS Catalina et l’ouverture d’applications

Des applications comme Google Earth, Illustrator, Spine, Blender, MAM ou encore Godot ne veulent pas s’ouvrir depuis la dernière mise à jour de sécurité de macOS Catalina. Il semblerait que le problème concerne les personnes qui ont un Mac avec la puce graphique Intel HD Graphics 4000. Apple dit que sa dernière mise à jour de sécurité en date a bouché des failles dans la puce Intel HD Graphics 4000, mais le travail a été mal fait, d’où les crashs.

Une solution est de réinstaller macOS Catalina puis passer sur la version 10.15.6 et non la version 10.15.7. Mais ce processus est tout sauf idéal. Une autre solution est de mettre à jour vers une version plus récente de macOS, dont macOS Big Sur. Sinon, il faut rester sur macOS Catalina et attendre qu’Apple propose un correctif. Il serait sympathique que celui-ci arrive rapidement. Mais Apple n’a pas encore réagi publiquement à ce sujet, il faut espérer que le fabricant soit au moins au courant.