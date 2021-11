Samsung annonce que son service DeX ne va plus être supporté sur Mac et sur Windows 7 à compter de janvier 2022. Il sera toujours possible d’utiliser l’application, mais elle ne sera plus mise à jour.

La fin de Samsung DeX sur Mac pour janvier 2022

« Nous mettons fin à la prise en charge de Samsung DeX pour macOS en janvier 2022. Vous pouvez toujours utiliser Samsung DeX s’il est déjà installé, mais il n’y aura plus de support client ni de mises à jour, et vous ne pourrez plus télécharger DeX pour macOS », indique un message après l’ouverture de l’application.

Pour ceux qui ne le savent pas, DeX permet de connecter un smartphone Galaxy à un écran (moniteur ou téléviseur) et avoir plus ou moins l’équivalent d’un ordinateur avec l’accès à un bureau et diverses applications. Ce système se veut pratique et a fait ses débuts il y a quelques années avec le Galaxy S8.

Cet arrêt pour macOS peut en tout cas étonner. Autant l’abandon du support de Windows 7 peut se comprendre sachant que Microsoft a abandonné son système d’exploitation. On imagine bien que Samsung préfère miser sur Windows 10 et Windows 11. En revanche, le cas du Mac est plus compliqué parce que Samsung arrête totalement le support de DeX et non une version spécifique de macOS.