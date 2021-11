Toujours très prolixe lorsqu’il s’agit d’analyser les stratégies d’Apple, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg s’est penché cette fois sur les nouveaux marchés que semblent convoiter à la fois la firme de Cupertino et celle de Mark Zuckerberg. Pour Gurman, Apple et Meta se retrouveront de plus en plus souvent en concurrence sur les marchés du futur que sont le wearable, la domotique et… le Metavers AR/VR.

Le journaliste de citer le Project Cambria (futur casque AR/VR de Meta) et les Apple Glasses, qui deux devraient débarquer tous deux vers la fin de l’année 2022. Meta devrait viser le moyen de gamme en terme de tarif là où Apple ciblera dans un premier temps les early adopters prêts à mettre plus de 1000 dollars dans un casque VR/AR. La concurrence entre les deux géants devrait aussi s’intensifier sur le marché du wearable. Meta a ainsi dévoilé une montre connectée qui servira aussi de contrôleur pour l’interface des casques Cambria et Meta Quest. Quant à l’Apple Watch, elle effectue déjà nombre d’actions par simples mouvements du poignet tandis qu’un brevet désigne la toquante comme contrôleur de choix pour un prochain casque VR signé Apple.

Dans le domaine de la domotique aussi, les deux entreprises devraient bientôt croiser le fer. Apple travaillerait sur un HomePod semi robotisé (mi iPad, mi HomePod), supervise déjà son format HomeKit, et a déposé un nombre conséquent de brevets sur un HomePod/Apple TV transformé en station de domotique. De son côté, Meta a lancé une gamme de produits dédiés sous la marque Portal.