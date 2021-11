Sam Jadallah, responsable de la maison connectée chez Apple, quitte l’entreprise

Sam Jadallah a quitté ses fonctions chez Apple, après avoir rejoint l’entreprise il y a deux ans. Il était le responsable de la maison connectée chez le fabricant d’iPhone et donc de HomeKit.

Sam Jadallah quitte Apple après deux ans

« C’est fini avec Apple », a écrit Sam Jadallah sur sa page LinkedIn. « Je suis tellement reconnaissant pour les amitiés qui perdureront et pour l’opportunité de façonner et de créer de nouvelles possibilités pour les gens et les foyers du monde entier. En tant que dirigeant, investisseur et entrepreneur, c’était un plaisir d’être un entrepreneur au sein d’Apple et de créer des produits à grande échelle », a-t-il ajouté. Il ne précise pas s’il a démissionné ou s’il a été gentiment poussé vers la sortie. Il ne dit pas non plus quelle sera sa prochaine aventure.

Apple a embauché Sam Jadallah en 2019 et son embauche avait fait parler parce qu’il venait de Microsoft pour améliorer le travail d’Apple sur les appareils compatibles avec HomeKit. Au cours des deux années qui ont suivi l’embauche de Sam Jadallah, Apple a présenté plusieurs nouvelles initiatives HomeKit. En plus d’étendre les fonctionnalités de l’application Wallet, Apple a également ajouté la prise en charge de Thread, a travaillé à la mise en place de Matter et a introduit de nouvelles fonctionnalités HomeKit comme « Vidéo sécurisée HomeKit ».

Il n’y a pour l’instant aucune information concernant sur son successeur chez Apple.