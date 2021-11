Les cultissimes Fraggle Rock de Jim Henson seront bientôt de retour sur Apple TV+ (Apple a aussi acheté les droits de diffusion de l’ensemble des épisodes du show). Les épisodes de Fraggle Rock : Back to the Rock (ou Retour vers le Rock en VF) seront disponibles dans Apple TV+ le 21 janvier 2022, ce qui sera sans nul doute une bonne façon de démarrer la nouvelle année.

Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley et Uncle Travelling Matt de retour sur Apple TV+ avec de nouveaux morceaux endiablés

Cette série pour enfants (et adultes nostalgiques) a été réalisée, comme toujours, par l’équipe talentueuse de The Jim Henson Company. Y’aura t-il des invités vedettes ? Nul le sait encore, mais une chose est sûre néanmoins : il sera très dur de ne pas fredonner l’air du générique au mois de janvier. Enfin, on rappellera que les 4 saison de la série Fraggle Rock originale sont déjà disponibles sur Apple TV+.