On vous en parlait il y a quelques semaines. Moncage (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est un puzzle-game absolument fantastique, ne serait-ce que par son gameplay véritablement unique : le joueur manipule un cube dont chaque face donne à voir une scène 3D différente (comme un multivers cubique en somme, ce qui est de « saison »). Les scènes dévoilées peuvent en quelque sorte s’imbriquer au niveau des arrêtes du cube, générant ainsi une nouvelle scène qui pourra à son tour s’imbriquer à une autre scène et ainsi de suite. C’est beau, c’est intelligent, c’est proprement fascinant, et surtout c’est du jamais vu en terme de gameplay. Cette petite merveille tourne sans efforts sur nos iPhone dopés aux processeurs Ax.



Le trailer permet de bien saisir la mécanique de gameplay, vraiment géniale

Le jeu compte 60 puzzles et 50 scènes différents, et cerise sur le pixel, une histoire permet de lier tous ces paysages. A 4 euros, c’est vraiment un immanquable…