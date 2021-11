Final Fantasy VII est de retour sur nos iPhone, mais cette fois sous la forme d’un hybride entre le battle royale et le RPG ! FFVII The First Soldier (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) propose des joutes en arène réunissant jusqu’à 75 joueurs. Chaque joueur rejoint ici les rangs de l’unité d’élite de la Shinra et choisit une spécialité de combat (guerrier ou sorcier). Les sorciers pourront lancer des invocations (Ifrit sur le champ de bataille !) mais les guerriers disposent aussi de super coups tout à fait dans le style du jeu d’origine.

3 types d’attaque sont possibles (attaques de mêlée, de magie et d’armes à feu) et bien entendu, les affrontements dantesques se dérouleront dans des lieux emblématiques de FF VII. On note enfin que la DA de cet FF un peu particulier est l’oeuvre du grand Tetsuya Nomura, et que l’OST est bien sûr signée du génial Nobuo Uematsu.