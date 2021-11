Apple Music prend le large. Après les téléviseurs Samsung, le service de streaming musical débarque sur certains modèles de Smart TV LG. LG vante d’ailleurs les mérites du service sur son compte Twitter et rappelle que ce dernier propose plus de 90 millions de morceaux sans aucune publicité. L’app se téléchargera donc directement à partir du téléviseur LG et l’on pourra ainsi accéder à playlists en plein écran, ce qui peut s’avérer particulièrement utile si le téléviseur est équipé de bons HP (ce qui est le cas des derniers modèles de LG).

Get ready to turn up the volume 🔊 @AppleMusic is now on LG Smart TVs with over 90 million songs streaming ad-free. pic.twitter.com/bI3BdbLqjr — LG Electronics (@LGUS) November 17, 2021

LG n’a pas encore publié la liste des modèles qui disposeront du service, et l’on ne sait pas non plus si l’audio spatial et le Lossless sont pris en charge (à priori non, mais après tout l’audio spatial et le Lossless sont bien disponibles pour les utilisateurs Android d’Apple Music, et ce depuis la version 3.6 du logiciel).