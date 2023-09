Les propriétaires de Smart TV LG ont reçu une petite faveur de la part d‘Apple (ce qui est rare, convenons-en) : la firme de Cupertino a en effet décidé de leur offrir 3 mois d’abonnements Apple TV+ via l’app Apple TV fournie avec la Smart TV. Bien entendu, cette offre est réservée aux nouveaux abonnés uniquement, et il faudra faire vite puisqu’elle n’est valable que jusqu’au 12 septembre. Evidemment, l’abonnement payant démarrera automatiquement une fois les 3 mois gratuits écoulés (6,99 euros/mois pour rappel). Les conditions d’éligibilité sont assez étendues puisque les modèles de Smart TV LG compatibles avec l’offre sont ceux qui fonctionnent sous WebOS et qui ont été commercialisés de 2018 à 2023.

Cette offre intervient alors qu’Apple TV+ est nettement plus fringuant qu’à ses débuts (de belles séries comme Ted Lasso, Physical, Foundation, Black Bird, Slow Horses, For all Mankind, etc…), mais aussi à un moment assez compliqué pour le service, qui n’arrive toujours pas à décoller en volume d’abonnements alors que la qualité des contenus proposés est largement reconnue par les critiques et que les récompensent (Golden Globes , Emmys, Oscars) s’amoncellent.