Apple TV+ dévoile la date de sortie de la série The Afterparty, elle fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 28 janvier 2022. Il y aura huit épisodes au total, avec les trois premiers le 28 janvier. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.

Créée et réalisée par Chris Miller, The Afterparty est une série qui défie les genres, centrée sur un meurtre mystérieux lors d’une réunion de lycéens. Chaque épisode explore le récit d’un personnage différent de la soirée fatidique en question, le tout à travers l’objectif des genres cinématographiques populaires et des visuels uniques pour correspondre à la perspective du conteur.

En plus de la réalisation, Chris Miller est le showrunner et le producteur exécutif aux côtés de Phil Lord, par le biais de la société de production du duo, Lord Miller. Le scénariste, producteur et interprète Anthony King sera également producteur exécutif de la série. Aubrey Lee, une vice-présidente de Lord Miller, est aussi productrice de la série.

Le casting de la série comprend Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou et Dave Franco.

Apple TV+ avait commandé The Afterparty en juin 2020. Nous avons ensuite eu le droit à la bande-annonce le mois dernier. Et voilà maintenant la date de sortie.