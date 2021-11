L’iPhone 14 et le casque AR/VR d’Apple devraient bien embarquer le Wi-Fi 6E selon les informations de Ming-Chi Kuo. L’analyste, qui a souvent de bonnes informations au sujet d’Apple, souligne que cela aura un impact sur le reste de l’industrie.

Du Wi-Fi 6E pour certains produits Apple

Le fait de proposer le support du Wi-Fi 6E dans l’iPhone 14 et le casque AR/VR va pousser la concurrence à faire de même pour ses propres produits, indique l’analyste. Cela s’explique par le fait que plusieurs actions d’Apple ont généralement un impact sur le marché global. Meta (Facebook), par exemple, compte également utiliser le Wi-Fi 6E pour son prochain casque.

De plus, Kuo indique que les casques AR et/ou VR vont proposer du Wi-Fi 6/6E en 2022, du Wi-Fi 6E/7 en 2023 et Wi-Fi 7 en 2024. Il ne précise pas toutefois si cela concerne spécifiquement Apple ou si cela touche l’industrie au sens large.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler du Wi-Fi 6E pour le casque mixte d’Apple. En revanche, c’est la première allusion pour l’iPhone 14. C’est l’occasion de rappeler qu’il y avait déjà eu des rumeurs pour ce support avec l’iPhone 13, mais elles ne se sont pas matérialisées. Une arrivée avec l’iPhone 14 en 2022 semble plus probable, au vu de l’avancée de la technologie.

Le Wi-Fi 6E offre les caractéristiques et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de transfert plus rapides, le tout étendu avec la bande de 6 GHz. Le spectre supplémentaire offre plus d’espace aérien que le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui permet d’augmenter la bande passante et de réduire les interférences.