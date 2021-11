Apple prépare un iPhone SE 3 et celui-ci devrait arriver à la fin du premier trimestre de 2022 selon TrendForce. Le cabinet d’analyse rejoint les dates déjà évoquées jusqu’à présent, avec une présentation en mars/début printemps.

L’iPhone SE 3 dans quelques mois

Il ne faudrait pas s’attendre à une révolution avec cet iPhone SE de troisième génération. Le premier changement majeur serait la présence de la puce A15, la même que l’on retrouve dans les iPhone 13. Ainsi, le nouveau téléphone d’Apple serait aussi puissant que les derniers modèles. Pour rappel, l’iPhone SE 2 embarque la puce A13 Bionic.

Une autre nouveauté serait le support de la 5G. Ce serait un choix assez logique, déjà parce qu’il y a la puce A15 et ensuite parce qu’Apple veut miser sur la nouvelle technologie pour les télécoms. C’est un moyen de proposer une bonne expérience, surtout que la 5G s’installe de plus en plus.

Il s’agirait malheureusement des seules nouveautés. Elles sont les bienvenues, mais le design général resterait inchangé. Apple proposerait toujours l’équivalent d’un iPhone 8 avec un écran LCD de 4,7 pouces et des bordures autour de l’écran.

En complément, TrendForce note à son tour que les iPhone 14 devraient exister en quatre variantes : deux modèles de 6,1 pouces et deux modèles de 6,7 pouces. Il n’y aurait pas d’iPhone 14 mini. Aussi, le cabinet dit s’attendre à ce que les iPhone connaissent 243 millions de ventes en 2022. Cela représenterait une hausse de 5,4% sur un an.