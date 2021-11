Présenté en avant-première le 24 septembre au New York Film Festival, The Tragedy of Macbeth du réalisateur Joel Cohen (sans son illustre frère donc) récolte déjà deux nominations pour les prochains Oscars… alors même que le film n’est pas encore sorti en salles. Frances McDormand est nommée dans la catégorie de la meilleure actrice et le film lui-même concoure dans la catégorie du meilleur film de l’année.



L’adaptation du Macbeth de William Shakespeare s’annonce en tout cas comme un évènement sur Apple TV+. La renommée du réalisateur (à qui l’on doit des chef d’oeuvres comme Fargo, No Country for Old Men, Big Lebowski), le casting 5 étoiles ( Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson), et la direction artistique tranchée (tout le film est tourné en noir et blanc avec une photographie somptueuse) font de ce métrage l’une des très grosses attentes du côté des cinéphiles.

The Tragedy of Macbeth sortira en salles aux Etats-Unis le 25 décembre (sur une période très limitée) et débarquera par la suite sur Apple TV+ le 14 janvier 2022.