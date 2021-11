Mariah Carey et Apple TV+ vont proposer une nouvelle fois un programme spécial en rapport avec Noël. Le premier a vu le jour en 2020 et fut un succès. L’histoire se répète donc cette année avec Mariah’s Christmas: The Magic Continues. Nous avons le droit à une bande-annonce.

Mariah Carey rempile pour Apple TV+

Ce programme dévoilera la première et unique interprétation du nouveau single de Mariah Carey, qui a pour nom Fall in Love at Christmas. La chanteuse sera accompagnée de Khalid et de Kirk Franklin, qui apporteront l’esprit de Noël aux fans du monde entier. Mariah Carey sonnera également les fêtes avec une nouvelle interprétation de la chanson Christmas (Baby Please Come Home).

En outre, le programme comprendra une interview exclusive de Mariah Carey par Zane Lowe (animateur d’Apple Music), ainsi que ses jumeaux de 10 ans, son fils Moroccan et sa fille Monroe, qui partageront leurs moments préférés de la période des fêtes. La chanteuse célébrera son classique bien-aimé All I Want For Christmas Is You et son émission de l’année dernière.

Get ready for the ultimate Christmas celebration with @MariahCarey! On December 3, Mariah’s Christmas: The Magic Continues comes home to Apple TV+ https://t.co/EaQ9oS10Ji #TheMagicContinues #MariahSZN pic.twitter.com/fs90sNnHoj — Apple TV (@AppleTV) November 18, 2021

Mariah’s Christmas: The Magic Continues arrivera sur Apple TV+ le 3 décembre prochain. Le programme est produit par Mariah Carey, Tim Case, Charleen Manca et Matthew Turke. Joseph Kahn s’est occupé de la réalisation. Il a également été un producteur exécutif.