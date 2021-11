PUBG est aujourd’hui à la peine face au mastodonte Fortnite. Qu’à cela ne tienne, PUBG: New State débarque en force sur nos iPhone et iPad (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) et il va falloir s’accrocher à son siège car le studio Krafton Inc. nous promet des « graphismes ultra-réalistes qui repoussent les limites des visuels du jeu sur mobile ». Rien que ça ! De fait, le jeu bénéficie de la technologie d’illumination globale et affiche donc des effets de lumière particulièrement crédibles et proches de ce que l’on peut trouver sur consoles/PC. D’une manière générale, le rendu graphique du jeu est cette fois-ci assez similaire à la version console, ce qui était loin d’être le cas avec le PUBG Mobile développé par Tencent.

Outre cette partie technique largement revue à la hausse, PUBG New State propose aussi des arènes de combat nettement plus vastes (qui peuvent accueillir jusqu’à 100 joueurs par partie), et un gameplay largement affiné (et là encore nettement plus proche de son homologue sur console/PC). Les premiers retours laissent entendre en revanche qu’il y a encore pas mal de bugs du côté des serveurs.