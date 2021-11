SharePlay est l’une des principales nouveautés d’iOS 15.1 et Apple vante aujourd’hui différentes applications tierces disponibles sur l’App Store qui supportent cette fonctionnalité. Selon le fabricant, de plus en plus d’applications se mettent à jour pour en faire profiter leurs utilisateurs.

SharePlay débarque dans plusieurs applications

Avec SharePlay, vous poursuivez vos conversations dans FaceTime tout en regardant des films et des séries, en écoutant de la musique ou en partageant votre écran. C’est une nouvelle façon de retrouver vos proches, quelle que soit la distance qui vous sépare selon les dires d’Apple. Les utilisateurs ont d’ailleurs le contrôle, n’importe qui peut ainsi lancer la lecture, mettre en pause ou avancer, tout en s’assurant que la synchronisation soit en place pour que tous les participants de l’appel soient au même niveau.

« SharePlay apporte une toute nouvelle façon de se connecter, de partager des expériences et de s’amuser ensemble sur FaceTime », déclare Bob Borchers, vice-président du marketing produit mondial d’Apple. « SharePlay tire parti de l’intégration du matériel et des logiciels d’Apple pour offrir une expérience magique sur l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV, et fonctionne avec de nombreux services Apple ainsi qu’avec certaines des applications les plus populaires de l’App Store ».

Apple liste plusieurs applications compatibles avec SharePlay. Voici celles de la catégorie « Regarder ensemble » :

Apple TV+

MUBI

Paramount+

SHOWTIME NBA BET+

Disney+

ESPN

HBO Max

Hulu

MasterClass

Pantaya

Pluto TV

Starz

Pour ce qui est de la catégorie « Écouter ensemble avec SharePlay », on retrouve :

Apple Music

SoundCloud (mise à jour à venir)

Tunein (mise à jour à venir)

Il y a aussi la catégorie « Des habitudes saines ensemble » :

Apple Fitness+

SmartGym

BetterSleep

Apple s’attarde ensuite à « Apprendre ensemble avec SharePlay » :

Kahoot!

Explain Evertything

Night Sky

Enfin, Apple parle de « s’amuser ensemble » :