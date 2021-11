Martin Scorsese va proposer un deuxième film sur Apple TV+ qui sera un biopic sur Grateful Dead. Jonah Hill incarnera Jerry Garcia, le meneur de ce groupe de rock américain qui s’est formé en 1965.

Jonah Hill, Jerry Garcia et Martin Scorsese

Un biopic par Martin Scorsese sur Apple TV+

Scott Alexander et Larry Karaszewski s’occupent de l’écriture du scénario. Rick Yorn sera un producteur, tout comme Martin Scorsese et Jonah Hill. Ces deux-là se connaissent déjà puisqu’ils ont travaillé ensemble sur le film Le Loup de Wall Street en 2013. Il s’agira d’ailleurs de leur première collaboration depuis ce film où Leonardo DiCaprio incarnait le rôle principal. En parlant de lui, il sera à la tête du film Killers of the Flower Moon prévu sur Apple TV+ et qui sera là aussi avec Martin Scorsese à la réalisation.

Si l’on ignore ce qui sera abordé dans le biopic sur Grateful Dead, l’histoire du groupe remonte à sa formation dans la région de la baie de San Francisco, au milieu de l’essor de la contre-culture psychédélique des années 60. Ils ont continué à enregistrer des albums et à faire des tournées, et les fans les ont suivis pendant des années dans tout le pays pour de longues sessions. Le bon temps a pris fin à la mort de Jerry Garcia en 1995, mais les autres membres ont continué à jouer sous diverses formes.

Selon Deadline, Apple a les droits d’utiliser le catalogue musical du groupe pour le film. Le groupe va d’ailleurs participer au long-métrage, mais il n’est pas précisé de quelle manière. Il est possible que ce soit comme Queen pour le film Bohemian Rhapsody.