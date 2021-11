LEGO Star Wars: Castaways est de sortie sur Apple Arcade, et comme annoncé, on a droit à une tambouille de gameplay rarement vue sur nos iPhone, une sorte de sim-life avec des séquences d’exploration et d’aventure, des combats de MicroFighters, des arènes de combat multijoueurs, des phases basées sur les scènes les plus mythiques de la saga Star Wars, de la customisation de personnage (avec des éléments à collectionner et à récupérer en jeu), du jeu micro-social, et des mini-games à ne plus savoir qu’en faire.

Un beau patchwork en somme, coloré et bien réalisé, qui plaira sans doute beaucoup aux fans de la saga qui veulent un peu changer d’air. Cela tombe bien, le jeu prend place sur une « nouvelle planète mystérieuse » et propose comme fil rouge de lutter contre « une menace grandissante pour la vie sur la planète » (oui, on peut sans doute transposer à notre bonne vieille Terre). Les plus insouciants pourront même organiser une soirée dansante sur l’ile. Un potentiel certain.