Un nouveau jeu débarque dans le catalogue Netflix Games, LEGO Legacy: Heroes Unboxed (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad): » Assemblez une équipe rêvée de figurines pour explorer, combattre des ennemis et construire des sets dans ce jeu d’aventure. Vos figurines et sets LEGO® préférés sortent à nouveau de leur boîte ! Ce jeu de rôle épique au tour par tour vous transportera de la haute mer au Far West dans des missions captivantes ou des combats contre d’autres joueurs pour vous ménager une place dans le classement général. » Bref, de la nostalgie en format vidéoludique, puisqu’il sera possible de manipuler les petites figurines de notre enfance, comme Vendeur de hot dogs, Majisto, Princesse Argenta, Iggy l’Explorateur de volcan, etc.

Le joueur pourra bien sûr composer une équipe d’aventuriers très diversifiée, chaque héros bénéficiant de capacités propres et souvent complémentaires. Mieux encore, entre 2 combats contre des malfaisants, il sera possible de dénicher puis de reconstruire des sets LEGO célèbres. Comme cela est souvent le cas des RPG en ligne freemium (et mobiles), le jeu autorise les batailles multijoueurs asynchrones. Il sera nécessaire de disposer d’un abonnement Netflix pour en profiter.