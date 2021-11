Apple se lance dans le Black Friday 2021. Le fabricant annonce qu’il proposera des cartes cadeaux d’un montant pouvant grimper jusqu’à 200 euros. L’opération débutera le 26 novembre et se terminera trois jours plus tard.

Annonce du Black Friday 2021 chez Apple

Dans le détail, le Black Friday de 2021 chez Apple permettra d’avoir une carte cadeau App Store et iTunes pour tout achat d’un produit sur l’Apple Store. Voici les montants :

iPhone 12, iPhone 12 mini et iPhone SE : carte cadeau de 50€

AirPods (2e et 3e générations), AirPods Pro et AirPods Max : 75€

Apple Watch SE et Apple Watch Series 3 : 50€ iPad Pro 11 et 12,9 pouces : 100€

MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini : 100€ iMac 27 pouces : 200€

Apple TV 4K et Apple TV HD : jusqu’à 50€

Beats (Studio3, Solo3, etc) : jusqu’à 50€

Accessoires (Apple Pencil 2e génération, Smart Keyboard Folio, chargeur double MagSafe, lot de 4 AirTags et Magic Keyboard) : jusqu’à 50 €

Apple fait savoir qu’il y a une limite par client de deux produits par catégorie. Aussi, la carte cadeau est donnée pour tout achat sur l’Apple Store en ligne ou les boutiques physiques d’Apple. En revanche, tout achat via un revendeur ne permet pas de profiter de l’offre.

On notera au passage que dans plusieurs pays, les cartes cadeaux sont valables pour l’achat sur l’Apple Store, sur l’App Store et iTunes. En France, il y a d’un côté les cartes cadeaux pour l’Apple Store, et de l’autre des cartes pour l’App Store et iTunes. Ici, il s’agit de ces dernières.

Le Black Friday 2021 d’Apple avec les cartes cadeaux aura lieu du 26 au 29 novembre. Cela englobe aussi le Cyber Monday (qui aura lieu justement le 29 novembre).