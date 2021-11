Il y a près d’un an désormais, Apple a ouvert la plateforme HomePod à des services de streaming musical concurrents d’Apple Music. Ainsi, Amazon Music, Pandora et quelques autres ont pu rejoindre la petite enceinte connectée d’Apple. Le support natif apporte un gros gain de confort pour l’utilisateur, qui n’a plus à sortir l’iPhone de sa poche pour lancer tel ou tel morceau sur sa plateforme préférée et le balancer sur le HomePod via AirPlay.

A bien regarder la liste des services compatibles, on remarque un absent de marque, Spotify. Le numéro un mondial du streaming n’est pas nativement compatible avec le HomePod, et cette fois Apple n’y est absolument pour rien. Spotify a en effet décidé seul de ne pas intégrer cette liste, sans doute pour marquer un désaccord plus global avec la firme de Cupertino (Spotify a lancé plusieurs plaintes anti trust contre Apple).

Le choix de Spotify de ne pas prendre en compte le HomePod commence sérieusement à agacer les utilisateurs du services ET propriétaires d’un HomePod, au point que les récriminations commencent à s’entasser sur la page support de la firme suédoise. Lassés par des mois d’attente d’une mise à jour qui ne vient jamais, de nombreux utilisateurs annoncent qu’il vont ou se sont déjà désabonnés du service (et certains, pour aller sur Apple Music).

Certaines remarques sont plus que tranchantes : « Combien de commentaires faut-il pour attirer l’attention sur cela ? Plus de 100 pages ? Étant moi-même ingénieur logiciel, je sais qu’une telle intégration ne devrait pas prendre autant de temps. Allez, il est difficile de ne pas conclure que Spotify a intentionnellement décidé de ne pas le mettre en œuvre. Ils n’ont même pas dit un simple « oui, nous travaillons dessus ». Il ne semble pas que Spotify se soucie de ses utilisateurs compte tenu du nombre de votes à ce sujet. »

Parfois, la corde finit par rompre, avec en sus une critique bien salée sur le double discours de Spotify : « J’ai quitté Spotify, c’était une rupture pour moi – rien ne s’est passé et ils ne se soucient pas du consommateur – j’ai attendu un an, mais rien ne s’est passé. J’ai eu 6 mois d’abonnement gratuit avec mes AirPods, il était donc temps de partir. Il est temps de jouer équitablement Spotify, vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas être sur le HomePod, puis quand ils vous laissent entrer, vous ne prenez même pas la peine de le soutenir. »

On s’étonne tout de même qu’une société comme Spotify prenne ainsi en otage une partie de ses abonnés concernant des divergences de vues avec Apple. Non seulement ce n’est pas très élégant, mais en plus cela pourrait donner quelques billes juridiques aux avocats d’Apple (du genre : « Vous vous plaignez que le jeu ne soit pas ouvert, mais quand il l’est vous refusez d’entrer sur le terrain »)