Firefox Lockwise (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un gestionnaire d’identifiants et de mots de passe utilisés sur le navigateur Firefox, un outil à priori très pratique (compatible de plus avec Touch ID et Face ID), mais qui avait largement perdu de son intérêt depuis que ces fonctions d’enregistrement de mots de passe étaient intégrées au navigateur lui-même.

Mozilla annonce donc la fin de la prise en charge de l’app, qui ne sera plus disponible dans l’App Store et le Google Play Store à partir du 13 décembre prochain. En revanche, l’app elle-même (version 1.8.1) continuera de fonctionner normalement après cette date, mais au moindre bug (par exemple à la faveur d’une nouvelle version d’iOS), il faudra se faire une raison. Pour les utilisateurs actuels de Firefox, ce retrait ne devrait pas changer grand chose étant donné que les fonctions sont disponibles dans le navigateur.