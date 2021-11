Apple a réalisé un sacré carton lors du Single Day en Chine. Durant cette traditionnelle période de promos, la firme de Cupertino s’est ainsi classée sur le podium des plus gros vendeurs de smartphones en Chine (18% de Pdm) derrière Xiaomi (19%) et Vivo (20%), mais devant Oppo (15%), Honor (13%) et Huawei (7%). Les ventes d’iPhone lors des Single Day ont ainsi progressé de 27% tandis que les ventes globales de smartphones en Chine sur cette même période se tassaient un peu (-0,7%). Cette baisse serait due à la fois au déclin de Huawei (en chute libre dans les ventes, y compris en Chine), et à la sortie anticipée (par rapport à l’an dernier) de la gamme iPhone 13/13 Pro.

La grande forme de l’iPhone en Chine marque un véritable retournement de tendance comparativement à la situation d’Apple il y a 5 ans. L’iPhone est ainsi passé d’une Pdm à un chiffre à une Pdm naviguant sans effort au dessus des 10%. Sur certains trimestres, les ventes d’iPhone permettent à Apple de se classer sur le podium des plus gros vendeurs.