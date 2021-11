Apple propose chaque année une publicité pour Noël et celle de 2021 a pour nom Saving Simon. Elle a été tournée avec l’iPhone 13 Pro, ainsi que du matériel supplémentaire. Mais Apple n’entre pas dans les détails.

Saving Simon, la pub d’Apple pour Noël

La publicité d’Apple pour les fêtes de fin d’année est devenue une tradition annuelle, la société étant connue pour ses campagnes tantôt émouvantes, tantôt intelligentes. Cette année, la pub d’Apple s’appuie sur le succès continu de la campagne de longue date qui a pour nom Shot on iPhone. Jason Reitman et son père Ivan Reitman sont à la réalisation de cette vidéo.

Dans Saving Simon, un garçon renverse trois des quatre bonshommes de neige devant la maison de sa famille. Juste avant d’écraser le quatrième bonhomme de neige, sa sœur sort en courant de la maison et sauve le bonhomme de neige en le plaçant dans le congélateur de la famille pendant une année entière. Après avoir replacé le bonhomme de neige à l’extérieur l’hiver suivant, la pub prend une tournure inattendue qui mène à un moment émouvant sur la pelouse de la famille. Le slogan à la fin indique : « À ceux que nous avons attendus toute l’année pour être avec nous. Joyeuses fêtes ».

« Une histoire pour tous ceux qui ne peuvent pas attendre les fêtes de fin d’année », indique Apple dans la description de la vidéo. Et pour ceux que cela intéresse, la musique en fond est You and I de Valerie June, qui est disponible à l’écoute sur Apple Music (et ailleurs).