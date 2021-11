Les nouveaux coloris du HomePod mini sont en vente depuis avant-hier et il y a déjà un important délai pour la livraison. En effet, Apple annonce qu’un exemplaire commandé aujourd’hui ne sera pas livré avant le 27 décembre.

Le HomePod mini coloré peut louper Noël

Sur l’Apple Store en ligne, le HomePod mini jaune et orange affiche une livraison entre le 27 décembre et le 7 janvier. En revanche, le modèle bleu s’en sort bien et la livraison peut se faire le 29 novembre prochain. Apple a-t-il un stock important pour ce modèle ou bien ne rencontre-t-il pas un succès particulier par rapport aux deux autres couleurs ?

Une astuce pour avoir rapidement un HomePod coloré est de faire un retrait dans un Apple Store. Il est possible de commander le modèle bleu et de le chercher aujourd’hui dans un Apple Store. C’est la même chose pour les modèles jaune et orange, selon les boutiques. C’est à se demander pourquoi il y a un tel délai pour les livraisons à domicile. On parle tout de même d’un mois dans le cas présent.

Les nouveaux coloris du HomePod mini ont également fait leur apparition à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger. Mais pour le coup, il y a une rupture de stock presque partout. Darty et Boulanger disent n’avoir aucun modèle en réserve. La Fnac, en revanche, indique une expédition sous 4 à 12 jours pour le modèle jaune. Il est également possible de le retirer dès aujourd’hui dans quelques magasins Fnac.

Quant aux modèles blanc et gris sidéral, aucun problème : il y a du stock, que ce soit chez Apple ou les revendeurs.