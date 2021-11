Le HomePod mini en plusieurs coloris doit normalement être mis en vente cette semaine en France. L’enceinte est déjà disponible aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Taïwan, et ce depuis le 1er novembre. Et voilà aujourd’hui que l’enceinte connectée débarque en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Sortie imminente pour les coloris du HomePod mini en France

Apple a déjà dit que le HomePod mini en plusieurs coloris arrivera en France d’ici la fin novembre, sans date plus précise. Il n’y en a toujours pas ce matin, l’Apple Store en ligne indique la mention « Jaune, orange et bleu disponibles fin novembre ». Quant au bouton d’achat, il est grisé.

Mais il se pourrait bien que la vente en France se fasse dès demain. En effet, Darty a vendu la mèche il y a quelques semaines en évoquant la date du 24 novembre. L’enseigne continue en réalité, avec son site qui comprend la mention « en précommande, sortie le 24/11 ». Apple ne communique aucune date précise, le groupe se charge seulement d’évoquer une arrivée pour la fin novembre.

Une sortie en plein milieu de semaine peut surprendre certaines personnes, Apple ayant l’habitude de choisir le vendredi pour ses nouveautés. Mais le vendredi 26 novembre est particulier : il s’agit du Black Friday. Apple va justement proposer une offre (avec des cartes cadeaux jusqu’à 200 euros) et le fabricant ne veut probablement pas que son HomePod mini avec de nouveaux coloris soit noyé dans le Black Friday. Pour rappel, l’enceinte coûte 99 euros.

Les nouveaux HomePod mini colorés sont disponibles à la vente en France, sur le site d’Apple bien sûr mais aussi chez les vendeurs tiers. On les trouve à 99,99€ :