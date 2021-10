Apple a annoncé la semaine dernière de nouveaux coloris pour le HomePod mini, indiquant une date de sortie en novembre. Il n’y a pas eu plus de précision. Mais quelques détails émergent aujourd’hui.

Des dates de sortie pour le HomePod mini en plusieurs coloris

L’Apple Store en ligne de France et d’autres pays européens indique la mention « Jaune, orange et bleu disponibles fin novembre » pour ce qui est du HomePod mini. Il n’y a toujours pas une date précise, mais nous avons au moins un créneau. Le prix sera de 99 euros, comme c’est déjà le cas avec l’enceinte connectée existante qui est proposée en gris sidéral et blanc.

Mais il se pourrait que les États-Unis et d’autres pays soient servis avant les Européens. En effet, l’Apple Store en ligne américain évoque toujours une arrivée en novembre, sans plus de précision. De son côté, le site AppleTrack assure que le lancement aura lieu la semaine prochaine. Ce serait disponible à la commande dès lundi prochain, à savoir le 1er novembre. Les écouteurs Beats Fit Pro sortiraient également ce jour-là.

Nous verrons bien ce qu’il en sera d’ici quelques jours. Une sortie décalée pour l’Europe pourrait s’expliquer par la pénurie de composants et le fait qu’Apple pense ne pas avoir assez de stock pour de nombreux pays, d’où l’intérêt de faire un lancement en deux fois.