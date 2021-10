Apple sait manier le teasing avec un art consommé. Après un premier leak des Beats Fit Pro et de leur date de commercialisation probable, voilà que les intras se dévoilent aux oreilles de l’influenceuse Kim Kardashian (l’ex-compagne de Kanye West). Cette dernière a publié une série de clichés sur son compte Instagram où on la voit arborant une tenue urbaine tout en cuir assez chic (tout est possible donc…) ainsi qu’une paire de Beats Fit Pro. Si les intras sont difficilement reconnaissables sur certaines photo, au moins un cliché ne laisse plus planer le moindre doute (ci-dessous).

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se sert de personnalités afin de teaser ses futurs produits. Les Beats Studio Buds étaient ainsi apparus dans un clip du rappeur Roddy Rich, et la star du Foot Alex Morgan les portaient à l’oreille quelques semaines avant leur officialisation. On ne sait pas grand chose des Beats Studio Buds, sinon qu’ils devraient être compatibles ANC (réduction de bruit active) et disposer de la puce H1 pour l’appairage simplifié avec l’iPhone. La date de commercialisation supposée est le 1er novembre prochain.