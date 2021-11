Ghostbusters, petit bijou de la pop culture blindé de répliques savoureuses, est de nouveau sur le devant de la scène. La sortie de la suite de Ghostbusters 2 (le Ghostbusters 100% féminin n’est pas considéré comme « canon ») intitulée Ghostbusters Afterlife a surtout donné envie à beaucoup (dont votre serviteur) de ressortir la VHS de se mater le premier opus en streaming.



Les plus joueurs se jetteront peut-être sur Ghostbusters Afterlife: scARe (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu vidéo en réalité augmentée bénéficiant d’une solide réalisation (la AR est de qualité). L’objectif consiste ici à combattre, iPhone au poing en guise de proton-pack, des entités supernaturelles tirées du film (on retrouve aussi des fantômes issus du premier Ghostbusters) ou à résoudre des puzzles là encore assez bien fichus. Il y a même un semblant de trame narrative, et les ados du film (Phoebe, Trevor, Lucky, et Podcast) vous laissent parfois des messages pour enchainer les missions.

On regrette tout de même fortement la présence de packs de missions payants. Le jeu, même bien fichu, reste avant tout un produit marketing assez limité qui aurait dû être proposé en gratuité totale.