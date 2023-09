C’est le moment d’aller chasser les monstres géants en plein air : Monster Hunter Now est de sortie sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) et à l’instar d’un Pokémon Go (d’ailleurs développé par le même studio américain, Niantic), il s’agira de repérer la bestiole sur une carte et de lancer votre héros au combat, seul ou avec d’autres héros eux-mêmes dirigés par d’autres joueurs. Le bestiaire pioche allègrement dans celui du jeu console/PC Monster Hunter de Capcom et l’on retrouvera même les redoutables Rathalos ou les non moins létaux Diablos. Les mêmes bestioles donc (à quelques exceptions près), à ceci près bien sûr que leur type est fonction de l’environnement direct du joueur (façon de parler), avec trois biomes principaux, la forêt, le désert ou le marais.

Jeu mobile « persistant » oblige, notre Palico pourra marquer les monstres qu’il croise avec des Palico Paintballs, y compris lorsqu’on ne joue pas. Le jeu regorge aussi d’options de customisation et d’upgrade, qu’il s’agisse de nos armes (épée, bouclier, marteau, arc, etc.) ou de notre armure. Cette dernière repose essentiellement sur la gestion de ressources (minerai de fer, os de monstre, etc.), des ressources nécessaires en effet pour développer de nouvelles protections plus durables et solides.