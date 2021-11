Spotify teste des vidéos verticales, façon TikTok, sur son application

Voilà que Spotify s’inspire à son tour de TikTok en testant des vidéos à la verticale au sein de son application. Le fonctionnement est identique : de courtes vidéos et il suffit de faire un balayage vers le haut pour passer à la suivante. Il est également possible de toucher le cœur pour ajouter le contenu en favoris ou de toucher les trois petits points pour écouter la musique.

Les vidéos à la verticale sur Spotify viennent des Canvas. Les Canvas sont de courts visuels qui tournent en boucle au moment de jouer certaines musiques. On les retrouve donc ici via un nouvel onglet qui apparaît et qui a pour nom Discover.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021