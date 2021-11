Jimmy Grewal est sans aucun doute l’un des plus gros collectionneurs de produits Apple. Ce fondu d’appareils pommés possède peu ou prou tout ce qu’Apple a pu concevoir depuis sa création en 1976, une collection mirifique dont il montre régulièrement quelques unes des plus belles pièces sur son compte Instagram The AAPL Collection.

Today we reunited the Master with one of his creations…what an amazing experience! pic.twitter.com/UhiNtZhtUl — The AAPL Collection (@AAPLcollection) November 25, 2021

Installé à Dubai et mis au courant de l’arrivée imminente de Steve Wozniak sur le sol des Emirats Arabes Unis, Jimmy Grewal est allé à la rencontre du co-fondateur d’Apple afin de lui présenter la carte mère rutilante (et fonctionnelle) d’un des tous premiers Apple 1 conçu par Woz et assemblé par Steve Jobs ! Interloqué par cette belle surprise, Steve Wozniak n’a pu faire autrement que de signer la carte mère de l’Apple 1, vraie relique de l’histoire de l’informatique qui atteint désormais des sommes absolument folles lors des ventes aux enchères.