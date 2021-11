Le casque AR/VR d'Apple arriverait à la fin 2022 avec la puissance d'un Mac

La casque AR/VR d’Apple se précise un peu plus, avec Ming-Chi Kuo annonçant une sortie pour le quatrième trimestre de 2022. L’analyste, qui a souvent de bonnes informations, en profite pour parler de la puissance et d’autres éléments.

Lancement en 2022 pour le casque AR/VR d’Apple

Selon les dires de Ming-Chi Kuo, le casque AR/VR d’Apple embarquera deux processeurs. Le premier serait similaire à la puce M1 qui a fait ses débuts avec les Mac en 2020. Il s’agirait du processeur principal pour gérer la plupart des tâches. Il serait accompagné par un autre processeur moins performant, chargé de s’occuper de l’informatique en lien avec les capteurs. De plus, la conception de l’unité de gestion de l’énergie (PMU) du processeur principal serait similaire à celle de la puce M1 car elle aurait le même niveau de puissance de calcul.

Ce casque va surtout miser sur la réalité augmentée (AR), mais Kuo précise qu’il sera également question de la réalité virtuelle (VR). Ce sera notamment possible grâce à deux écrans 4K de Sony qui seraient Micro-OLED (et non Micro-LED). Ces deux écrans vont demander beaucoup de ressources, d’où l’intérêt d’avoir un processeur puissant.

Un autre point concerne le fait que le casque fonctionnerait de manière autonome. Il ne serait pas nécessaire de le lier à un iPhone ou un Mac pour qu’il puisse fonctionner. Selon Kuo, Apple veut que son casque remplace l’iPhone d’ici dix ans.