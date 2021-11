Counterpoint est formel : sur le mois d’octobre, l’iPhone a dominé le marché du smartphone en Chine, une situation qu’Apple n’avait plus connu depuis le mois de décembre 2015. Octobre correspond au mois de lancement des iPhone 13/13 Pro en Chine, des modèles qui ont donc connu un succès d’autant plus fulgurant que la concurrence a été freinée par de gros problèmes de livraison de composants. L’iPhone occupe ainsi 22% de Pdm en Chine (+46% sur un mois !), devant les smartphones de Vivo (20%), Oppo (18%) et Huawei (8%). Xiaomi a mystérieusement disparu du classement mais il semble que ce soit avant tout pour la lisibilité du tableau qui démarre à partir de 2015 (Xiaomi n’était pas dans le top 4 en Chine à l’époque).

Ce retour en force d’Apple est réellement spectaculaire : au mois d’août 2019, il y a à peine un peu plus de deux ans, la Pdm de l’iPhone atteignait péniblement les 5% !