Twitter a annoncé cette semaine du changement concernant son application iOS. Le réseau social va désormais éviter les scénarios où les tweets disparaissent, alors que vous êtes en train de les lire.

« Nous avons effectué quelques mises à jour sur iOS pour éviter que les tweets ne disparaissent au milieu de la lecture. Désormais, lorsque vous interrompez le défilement de votre timeline pour regarder un tweet, celui-ci devrait rester en place ! », indique Twitter dans un message.

We’ve made some updates on iOS to prevent Tweets from disappearing mid-read. Now when you pause your timeline scrolling to look at a Tweet, it should stay put!

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2021