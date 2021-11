One Hand Clapping du studio Bad Dreams Labs est un jeu de plateforme qui s’appuie sur des mécaniques particulièrement originales. Le joueur devra en effet pousser la chansonnette, murmurer, souffler, taper dans les mains ou jouer d’un instrument afin de lever certains obstacles sur la route du petit héros ! Le trailer du jeu sert d’ailleurs avant tout à décrire ces mécaniques de gameplay vraiment peu banales, et aussi à rassurer le joueur peu porté sur la note : même ceux qui chantent faux pourront devraient parvenir à faire progresser la petite créature.

Pour le reste, One Hand Clapping affiche une direction artistique absolument charmante, et des séquences de puzzle game à priori plutôt orientées vers le joueur casu (ce qui n’est pas une critique). One Hand Clapping débarquera le 14 décembre prochain sur iOS, Android, Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch.