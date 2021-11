Tim Cook retourne régulièrement en Alabama, l’état américain qui l’a vu naitre le 1 novembre 1960 dans la petite ville de Mobile. Cet, le CEO était de passage pour une visite en partie un peu plus informelle. Le patron d’Apple a assisté au match de Football américain universitaire opposant l’Auburn University (où Cook a étudié dans sa jeunesse) et l’Université d’Alabama, avant de recevoir l’Institute of Industrial and Systems Engineers Captains of Industry Award (ouf !) en récompense de ses excellentes performances à la tête d’Apple.

Voilà qui « ne mange pas de pain » comme on dit, et en l’occurrence, cela ne semble pas totalement immérité : sous le règne de Tim Cook, Apple est en effet devenu la première capitalisation dans le monde, passant de plus de 1000 milliards de dollars à près de 3000 milliards à la bourse de New York, tandis que le chiffre d’affaires d’Apple explosait largement au delà des 300 milliards de dollars annuel.