Apple TV+ partage aujourd’hui la bande-annonce de Snoopy présente : le Nouvel An de Lucy. Le programme qui s’adresse aux enfants sera disponible sur la plateforme de streaming le 10 décembre prochain.

Des programmes pour les enfants sur Apple TV+

Snoopy présente : le Nouvel An de Lucy est le premier programme de Noël original issu du partenariat élargi entre Apple et WildBrain. Dans ce programme, après avoir passé un Noël décevant parce que sa grand-mère n’a pas pu lui rendre visite, Lucy décide d’organiser le meilleur réveillon de l’année pour toute la bande des Peanuts, tandis que Charlie Brown s’efforce d’accomplir une seule de ses résolutions avant les douze coups de minuit.

De plus, il y aura le 3 décembre Stillwater. La série est centrée sur les frères et sœurs Karl, Addy et Michael, qui doivent relever des défis quotidiens — petits et grands — qui leur semblent parfois insurmontables. Heureusement pour eux, Stillwater, un panda sage, est leur voisin. À la même date, Apple TV+ proposera Get Rolling with Otis. C’est le jour de Noël et Rosalie doit accoucher. Daisy a hâte d’être une grande sœur, mais elle est déçue de ne pas pouvoir décorer l’arbre avec sa maman. Otis entre en action pour aider Daisy à décorer l’arbre et lorsque la neige s’accumule trop, il se fraie un chemin à travers la neige pour que Daisy puisse rencontrer sa petite sœur.