Apple lance un nouveau programme de mises à niveau de MacBook qui vient concerner les petites et moyennes entreprises (PME). Le fabricant s’est associé avec CIT pour l’avoir en tant que partenaire financier.

Un programme pour les PME et les MacBook

Les PME peuvent ainsi distribuer des MacBook Air et MacBook Pro (13, 14 et 16 pouces) à leurs employés pour seulement 3% de leur prix, sous forme de versements mensuels. Ainsi, le MacBook Air de 13 pouces est disponible pour 30$/mois. C’est 39$/mois pour le MacBook Pro de 13 pouces, 60$/mois pour le modèle de 14 pouces et 75$/mois pour le modèle de 16 pouces. Il n’y a pas d’iMac ou de Mac Pro dans l’offre.

Les clients professionnels peuvent retourner ou échanger leur Mac après trois mois. Cette option est intéressante si un nouveau modèle sort, afin de rendre l’ancien et passer sur le nouveau, tout en continuant un paiement mensuel. Celui-ci peut éventuellement légèrement changer selon les prix d’Apple pour ses nouveaux ordinateurs portables.

L’offre ressemble beaucoup à l’iPhone Upgrade Program d’Apple (qui n’existe pas en France). Celle-ci permet de verser des mensualités à Apple et avoir le droit au nouvel iPhone chaque année. Dans le cas du Mac, cela concerne uniquement les PME aux États-Unis. Il faut maintenant espérer qu’une offre équivalente va arriver en France.