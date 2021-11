Swift Playgrounds 4 arrive bientôt et Apple propose actuellement une version test de son application auprès de certains développeurs. Pour rappel, il s’agit d’un outil d’apprentissage pour apprendre les bases du code avec le langage de programmation Swift.

Une version bêta de Swift Playgrounds 4 pour les développeurs

Apple avait annoncé Swift Playgrounds 4 au mois de juin, lors de la WWDC et voilà maintenant qu’une version bêta est disponible. Les développeurs ont signé un accord de non-divulgation, mais l’un d’entre eux ne l’a pas vraiment respecté et a partagé des captures d’écran avec 9to5Mac, ce qui nous permet d’avoir un aperçu.

Avec la nouvelle version, les développeurs pourront directement soumettre à l’App Store leurs projets conçus avec l’application, ce qui permettra de créer des applications sur iPad. Il y aura une interface simple et facile à utiliser pour soumettre une application à l’App Store Connect sans avoir besoin de Xcode sur Mac.

L’application permettra également à ceux qui apprennent le code de prévisualiser et de voir les changements en temps réel pendant qu’ils tapotent sur le clavier (virtuel). De plus, l’édition en direct fonctionne lorsque le développeur partage le projet avec une autre personne via iCloud Drive, de sorte que plusieurs personnes peuvent travailler sur le même projet en même temps. Les utilisateurs peuvent même tester l’application en plein écran, explorer les contrôles SwiftUI, effectuer des recherches dans tous les fichiers d’un projet, utiliser des suggestions de code rapides et passer facilement de Swift Playgrounds à Xcode (ou vice versa).

On retrouve par ailleurs des options d’accès rapide qui permettent de définir les paramètres des applications et de les mettre en ligne sur l’App Store sans trop de difficultés. Les créateurs d’applications peuvent, par exemple, utiliser une icône toute prête en choisissant une couleur et une icône, ou mettre en ligne une icône personnalisée qui sera automatiquement dimensionnée.

Une arrivée potentielle avec iPadOS 15.2

Il n’y a pas encore d’information sur la date de sortie de Swift Playgrounds 4. La version test requiert un iPad sous iPadOS 15.2 (qui est actuellement en bêta). Sachant que la version finale de la mise à jour ne doit pas tarder, on peut imaginer qu’Apple proposera relativement rapidement l’outil d’apprentissage.