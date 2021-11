Apple vient de proposer la troisième bêta (build 19C5044b) pour iOS 15.2 sur iPhone et iPadOS 15.2 sur iPad. Cette version débarque une semaine après la précédente. Elle est d’abord disponible pour les développeurs, les testeurs publics suivront (normalement) demain.

Une troisième bêta pour iOS 15.2

Il n’y a pour l’instant aucune information concernant les nouveautés que l’on retrouve ave cette bêta 3 d’iOS 15.2. Mais il faudra bien analyser cette version, sachant que celle de la semaine dernière avait été (plutôt) riche en changements. À voir si ce sera la même chose cette semaine ou si Apple s’est contenté de corriger des bugs ici et là, et d’améliorer les performances générales. S’il n’y a pas de nouveautés, alors on peut imaginer qu’Apple fait les dernières optimisations avant la sortie de la version finale.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi initier le téléchargement de la bêta 3 d’iOS 15.2 si vous avez un iPhone ou d’iPadOS 15.2 si vous avez un iPad. Apple ne dit toujours pas quand la version finale sera disponible pour tous les utilisateurs.

Également des bêtas pour macOS 12.1, watchOS 8.3 et tvOS 15.2

En complément, Apple propose une troisième bêta (build 21C5039b) pour macOS 12.1. Il n’y a pour l’instant pas d’information sur les éventuelles nouveautés. Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas, ouvrez Préférences Systèmes puis cliquez sur Mises à jour de logiciels. Vous pourrez télécharger la nouvelle version.

Il y a également une bêta 3 (build 19S5044c) pour watchOS 8.3 sur l’Apple TV et une bêta 3 (build 19K5043b) pour tvOS 15.2 sur l’Apple TV.