iOS 15.2 bêta 2 : la liste des nouveautés

Apple a proposé aujourd’hui la deuxième bêta d’iOS 15.2 et d’iPadOS 15.2. Il y a quelques nouveautés au programme, c’est l’occasion de les découvrir une par une ici même.

Les nouveautés d’iOS 15.2 bêta 2

L’application Messages affiche maintenant un pop-up pour mettre en garde les enfants et leurs parents lors de la réception ou de l’envoi de photos sexuellement explicites. Du machine learning directement sur l’iPhone est utilisé pour analyser les images. Ce système avait été annoncé pour la première fois au mois d’août pour lutter contre la pédopornographie.

Une nouvelle fonction « Contact légataire » fait son apparition. Elle permet de choisir un contact qui pourra, après votre décès, accéder aux données de votre compte et les télécharger. Cela comprend les photos, les messages, les notes, les fichiers, les contacts, les événements du calendrier, les applications téléchargées, les sauvegardes d’appareils et plus encore. En revanche, le contact légataire ne pourra pas accéder au trousseau iCloud ni aux médias sous licence.

L’application Apple TV évolue sur iPad. Elle gagne une barre latérale pour rapidement passer d’une section à une autre. On retrouve également un accès pour acheter des films et séries sur l’iTunes Store.

La fonction « Masquer mon courriel » est maintenant disponible. Elle permet d’envoyer un e-mail tout en cachant sa véritable adresse au destinataire. iOS 15.2 se charge de créer une adresse aléatoire qui renvoie vers votre boîte de réception.

Enfin, il y a du changement dans iOS 15.2 pour les AirTags. L’application Localiser ajoute une fonction pour scanner les environs et repérer les potentiels AirTags qui vous suivraient à votre insu. Une option apparaît si un tel scénario se présente pour arrêter le suivi.

Apple ne dit pas encore quand la version finale d’iOS 15.2 sera disponible pour tous les utilisateurs.