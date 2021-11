Il est maintenant possible de télécharger le jeu Rocket League Sideswipe sur iOS (iPhone et iPad) et sur Android. C’est accessible pour tout le monde. Ce lancement fait suite à une version test il y a quelques semaines.

Disponibilité de Rocket League Sideswipe sur l’App Store

Comme l’explique le studio de développement Psyonix, Rocket League Sideswipe mêle football et voitures. Il suffit de mettre le ballon dans le but adverse avec sa voiture. Mais il faut faire attention parce que votre adversaire tentera aussi de marquer. Vous pouvez mettre le turbo pour être plus rapide, ou l’utiliser pour décoller et faire des manœuvres dans les airs.

Les matchs durent seulement deux minutes, ce qui rend le jeu vraiment facile et pratique, où que vous soyez. L’idée est vraiment de faire des parties très courtes, dans les transports en commun par exemple. De quoi passer le temps.

Un point intéressant est le multijoueur. Vous pouvez faire des matchs privés avec vos amis ou des matchs compétitifs en ligne avec des joueurs du monde entier. Un système de classement existe.

D’autre part, il est possible de déverrouiller des objets dans le Rocket Pass en jouant simplement à des matchs en ligne. Il y aura de nouveaux objets du Rocket Pass à chaque saison.

Rocket League Sideswipe est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.