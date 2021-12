Le 31 décembre prochain, l’iPhone 6 Plus s’ajoutera à la liste des « produits anciens » d’Apple, selon un mémo consulté par MacRumors. Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans.

Pour Apple, l’iPhone 6 Plus est un « produit ancien »

L’iPhone 6 Plus a vu le jour en septembre 2014, aux côtés de l’iPhone 6. Cette gamme fut la première chez Apple à avoir deux tailles d’écran. Nous avions eu le droit à un écran de 4,7 pouces pour le modèle standard et un écran de 5,5 pouces pour le modèle Plus.

Certains peuvent naturellement se demander pourquoi l’iPhone 6 Plus va avoir le statut « produit ancien » et pas le modèle de 4,7 pouces. La réponse est simple : Apple a mis fin au grand modèle en 2016, mais a gardé le plus petit des deux à la vente jusqu’en 2018 dans certains pays. Ainsi, l’iPhone 6 aura normalement le même statut dans deux ans. Concernant la partie logicielle, aussi bien l’un que l’autre sont abandonnés. Leur dernière mise à jour est iOS 12.5.5.

Les Apple Store et les centres de services Apple continuent de proposer des réparations pour les produits anciens pendant une durée maximale de sept ans, sous réserve de la disponibilité des pièces.