Le MacBook Pro 2021 marque le retour du lecteur de carte SD, mais celui-ci n’est pas parfait. Plusieurs utilisateurs se plaignent d’une lenteur au niveau des vitesses de transfert, d’un blocage par le Finder ou tout simplement d’une carte qui n’est pas reconnue par l’ordinateur portable.

Un problème entre le MacBook Pro 2021 et le lecteur de carte SD

Il y a des témoignages sur les forums d’Apple, Reddit et ailleurs. Certains expliquent que le MacBook Pro reconnaît bien la carte SD, mais la vitesse pour transférer un fichier est très lente. Une solution de secours a été trouvée par les personnes dans cette situation : utiliser un lecteur externe. Dans ce cas, la vitesse est celle attendue. Cela suggère qu’il y a un problème au niveau du lecteur du MacBook Pro ou bien de macOS.

Pour d’autres utilisateurs, le Finder de macOS se bloque dès qu’ils insèrent une carte SD. Autant dire que c’est embêtant parce qu’il n’est plus possible de faire grand-chose sur le Mac. Pour d’autres, la carte SD n’est même pas reconnue.

Il se pourrait que macOS 12.1 corrige ces problèmes, ou du moins certains. Apple a proposé hier soir la quatrième bêta et des utilisateurs disent que les bugs ont disparu. Il faudra toutefois attendre davantage de témoignages qui vont dans le même sens pour s’assurer qu’il y a un correctif. Si c’est bien le cas, alors cela prouve qu’il s’agit de problèmes logiciels et non matériels.