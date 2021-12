Apple Music profite des fêtes de fin d’année pour proposer des cadeaux exclusifs à ses abonnés. Le service dévoile « De la part d’Apple Music », une nouvelle initiative qui dure quelques jours.

Abonnés d’Apple Music, vous avez le droit à des bonus

Avec cette offre, les abonnés à Apple Music ont le droit à un cadeau, et ce tous les jours. Aujourd’hui par exemple, le cadeau est un EP du groupe Coldplay qui a pour nom Infinity Station Sessions. Il comprend cinq musiques. On retrouve quatre nouveaux enregistrements de musiques du dernier album en date (Music of the Spheres) du groupe et une version inédite du single de 2010, Christmas Lights. Spotify, Deezer et les autres n’ont pas ce contenu, seul Apple Music en profite.

Voici comment l’offre est détaillée par Apple :

Parce que l’esprit de Noël, c’est aussi le plaisir d’offrir et la joie de recevoir, nos éditeurs ont pensé à vous en cette fin d’année. Tous les abonnés d’Apple Music vont ainsi avoir accès à une série de contenus exclusifs signés par les plus grands artistes de la planète, de Mariah Carey à Coldplay, en passant par Alicia Keys, Elton John ou encore DJ Khaled et Nile Rodgers. Mieux que des cadeaux au pied du sapin, retrouvez des EP, des playlists, des mix ainsi que des émissions de radio, concoctés rien que pour vous. Tel un calendrier de l’avent, connectez-vous chaque jour de la semaine pour découvrir un nouveau lot de surprises.

Pensez-vous donc à vous rendre sur Apple Music chaque jour si vous êtes abonnés au service. Vous aurez le droit à des cadeaux. C’est Noël avant l’heure !